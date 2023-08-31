“يويفا” يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مساء اليوم الخميس، عن الفائز بجائز أفضل لاعب في أوروبا، خلال الموسم الكروي الماضي (2022-2023).



وفي التفاصيل، حصل النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، على جائز أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.



وتفوق بذلك على زميله في الفريق النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المنتقل من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنتر ميامي الأمريكي.



وتوج هالاند، بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 هدفاً في أول موسم له، ليحطم بذلك الرقم القياسي المسجل باسم الثنائي آندي كول وآلان شيرر، حيث سجل كل منهما 34 هدفاً في موسمي 1993-1994 و1994-1995، عندما كانت هناك 42 مباراة بدلاً من 38.

وأحرز النجم النرويجي 52 هدفاً في جميع البطولات، وحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب في مانشستر سيتي لهذا الموسم، إضافةً إلى جائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، بعد موسمه الاستثنائي الأول مع مانشستر سيتي، والفوز بالثلاثية التاريخية.