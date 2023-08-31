القوى السياسية بمأرب تضع شرطاً أساسياً للقبول بالمفاوضات مع الحوثي

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اكدت القوى السياسية في محافظة مأرب أثناء لقائها مساء امس الأربعاء بالمبعوث الاممي "هانس قرند بيرغ" بان الطريق إلى السلام يجب ان يتم عبر المرجعيات الثلاث.
من جانبه اكد المبعوث الأممي خلال اللقاء بأن تحركاته الاخيرة تهدف إلى الوصول الى وقف دائم لاطلاق النار وجلب الاطراف اليمنية الى طاولة المفاوضات.
وتطرق حديث المبعوث الأممي إلى ضرورة توريد جميع الايرادات للبنك المركزي ولم يعطي تفاصيل عن الكيفية للوصول الى هذه الاهداف.
وتتمسك سلطات مأرب واحزابها السياسية بموقف واحد يتمثل بالتعاطي مع مبادرة السلام عبر نافذة المرجعيات الثلاث.