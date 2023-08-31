تقرير يتحدث عن مادة ستفقد أمريكا عرش تصديرها إلى الأبد

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تحدث تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، اليوم الخميس، أنه بعد أكثر من نصف قرن، سيطر المزارعون الأمريكيون فيه على السوق الدولية للذرة، حيث قاموا بشحن كميات من المحاصيل المهمة أكثر من أي دولة أخرى لإطعام الماشية في العالم، وملء مخزوناتها، وتصنيع الأطعمة المصنعة، ستفقد أمريكا عرش تصدير هذا المنتج إلى الأبد.

– مادة ستفقد أمريكا عرش تصديرها إلى الأبد

وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، فإن الأمر لم يعد كذلك، ففي العام الزراعي المنتهي في 31 أغسطس/آب، سلمت الولايات المتحدة تاج تصدير الذرة إلى البرازيل وقد لا تستعيدها أبداً.



وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإنه خلال موسم الحصاد 2023، ستشكل الولايات المتحدة حوالي 23% من صادرات الذرة العالمية، أي أقل بكثير من البرازيل البالغ حصتها 32% تقريباً.

وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تتمسك البرازيل بصدارتها في العام الزراعي 2024 الذي يبدأ في الأول من سبتمبر/أيلول أيضاً.



وبذلك تكون لمرة واحدة فقط في التاريخ المدعوم بالبيانات والتي تعود إلى فترة إدارة “كينيدي”، فقدت أمريكا الصدارة لمدة عام واحد، وبالتحديد في عام 2013 بعد الجفاف المدمر، ولم يسبق قط أن قضت صناعة تصدير الذرة في الولايات المتحدة عامين متتاليين في المركز الثاني – حتى الآن.



وقد يبدو فقدان الريادة في صادرات الذرة أمراً مألوفاً لدى المزارعين الأمريكيين، الذين تخلوا أيضاً في العقد الماضي عن المركز الأول في صادرات كل من فول الصويا والقمح.



وكان فول الصويا أول من غادر، مع سيطرة البرازيل على صادراته عالمياً في عام 2013، وفي العام التالي، فقدت الولايات المتحدة هيمنتها على القمح أيضاً، وبدأ الاتحاد الأوروبي، ثم روسيا، في إخراج المزارعين الأمريكيين من السوق العالمية.

لماذا انهارت صادرات الحبوب الأمريكية؟

رأت الوكالة الدولية أن هناك مجموعة من العوامل وراء هذا التحول، منها: ارتفاع تكاليف البلاد ونقص الأراضي الزراعية المفتوحة، والآثار المتبقية من الحرب التجارية التي شنها الرئيس السابق دونالد ترامب مع الصين، والدولار الأمريكي القوي.



إذ تستحوذ الولايات المتحدة اليوم على حوالي ثلث صادرات فول الصويا العالمية، وهي في المرتبة الثانية بعد البرازيل، وفيما يتعلق بالقمح، فهي الآن في المركز الخامس، بحصة مكونة من رقم واحد في السوق العالمية.



ويشكل الانحدار المستمر وفقدان القدرة التنافسية للولايات المتحدة بمثابة ضربة لبلد طالما استخدم الغذاء كقوة جيوسياسية.



وبهذا الخصوص، قالت المستشارة المستقلة والتاجرة المخضرمة التي بدأت حياتها المهنية في شركة لويس دريفوس في عام 1974، آن بيرغ: “تذكرني الولايات المتحدة بالضفدع الذي يتم غليه ببطء، لقد فقدت هيمنتها، لكن الأمر استغرق 40 عاماً”.



من المؤكد أن التحول في تصدير الذرة لم يكن غير متوقع: لسنوات، كانت الحكومة الفيدرالية تحفز استخدام الذرة المزروعة محلياً لإنتاج الإيثانول، الذي يضاف إلى البنزين.



ويذهب حوالي 40% من الذرة في الولايات المتحدة لتزويد المطاحن المحلية التي تصنع الإيثانول لاستخدامه كوقود للنقل – على الرغم من أن هذا الطلب سيكون في خطر مع ظهور المزيد من السيارات الكهربائية.



وعندما لا تقوم المطاحن بالشراء، يمكن أيضاً تخزين محصول الذرة الأمريكي في صوامع ضخمة أو مخازن حبوب لاستخدامها في المستقبل انتظاراً لأسعار أفضل.



فيما قال كبير المفاوضين الزراعيين السابق للممثل التجاري للولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب، غريغ دود: “في حالة الذرة وفول الصويا، ما تراه هو أننا نستخدم الكثير منها في الداخل”.

وأضاف: “هذا ليس بالأمر السيئ، ما يحدث هنا حقاً هو أننا نصنع الإيثانول، ونغذيه للماشية، ونصنع وقود الديزل المتجدد، ونصبح أكثر استقلالية في مجال الطاقة فيما يتعلق بالوقود”.



بينما ترى كريستا سوانسون، وهي مزارعة من إلينوي وكبيرة الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة، أن المحصول الضخم في دولة أمريكا اللاتينية والعجز في الولايات المتحدة، إلى جانب ضعف العملة البرازيلية، أعطى صناعة تصدير الذرة البرازيلية اليد العليا هذا الموسم، وتأمل أن يكون ذلك مؤقتاً.



وقالت: “لقد واجهنا نوعاً ما بعض التحديات في السوق العالمية هذا العام، ومن الصعب المنافسة عندما كان سعر السوق في البرازيل خلال شهري مايو ويونيو أقل بمقدار 75 سنتاً للبوشل عن سعره في الولايات المتحدة”.



يذكر أن “البوشل” هي وحدة قياس لموازين الحبوب، تستخدم بشكل شائع في الولايات المتحدة.