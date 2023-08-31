إحراق منزل أسرة شاب متهم بالقتل في عدن

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أقدم شبان ملثمون على اقتحام وإحراق منزل أسرة فهد العزيبي في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان اليوم الخميس وذلك بعد ساعات من تنفيذه جريمة قتل بحق الشاب معمر الكازمي.
وقالت مصادر محلية، إن أضرارا مادية وقعت في المنزل في حين لم يصب احد كون جميع من في المنزل غادروه خشية من الانتقام عقب فرار نجلهم المتهم بالقتل ورفضه تسليم نفسه.
ويوم امس اقدم شاب على قتل صديقه، في مديرية الممدارة، ولاذ بالفرار، فيما لم تعرف أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة.
وتشهد محافظة عدن الخاضعة عسكريا وأمنيا لتشكيلات المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، انفلات أمني وحالات قتل بشكل متواصل.