تطورات خطيرة تلوح في الأفق.. المشاط يعلن تعرض جماعته للطعن في الظهر من داخل صنعاء - عينه على هذا الطرف إدانة أمريكية لقصف المليشيات الحوثية مخيمات النازحين بمأرب وزارة التعليم السعودية تكشف عن 7 حالات فقط تسمح للطلاب الغياب عن مدارسهم مدينة خليجية تجذب أثرياء العالم اليها جامعة إقليم سبأ تحتفي بتخريج الدفعة الثالثة تخصص مصارف وتمويل سفير كويتي جديد لدى اليمن والعليمي يستقبله في قصر معاشيق الخليجي أكد من عدن على أمن ووحدة اليمن.. تفاصيل لقاء العليمي بوفد مجلس التعاون برئاسة الأمين العام العفو الدولية تكشف عن عدد المفقودين والمخفيين في اليمن وتطالب بالكشف عن مصير الآلاف منهم في 4 دول عربية هل ستشارك الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا؟ رئيس اليويفا يحسم الجدل صور.. وفد رفيع من مجلس التعاون الخليجي يصل عدن
اعترف رئيس مايسمى بالمجلس الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط اليوم الخميس بوجود خلافات حادة تضرب اجنحة الجماعة الانقلابية يقف خلفها جناح حزب المؤتمر في صنعاء.
واوضح المشاط في في كلمة متلفزة خلال لقاء موسع بقيادات حوثية بمحافظة صعدة " بأن جماعته تتحمل الطعن في الظهر وكل الدعايات والأضاليل من قبل من وصفهم بالحمقى والعملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية (في اشارة الى تصعيد جناح مؤتمر صنعاء خلال الايام القليلة الماضية بمطالبة الجماعة بصرف رواتب الموظفين ).
وتابع المدعو المشاط :نتحمل الطعن في الظهر لأننا نعرف أننا أمام عدو، ونتحمل كل الدعايات والأضاليل التي تتلقاها آذان الحمقى والعملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية".
وعن سر رفض المليشيات بتقديم الموازنة لمجلس النواب الخاضع لسيطرتها بصنعاء كشف المشاط انها بهدف الحفاظ على سريتها ومنعها من الوصول الى لجنة العقوبات في مجلس الأمن.
واضاف بالقول :نحن كسلطة تنفيذية امتنعنا عن تقديم الموازنة أمام مجلس النواب، بعد أن قدمنا موازنة الـ2019 وتسربت إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن خلال أسبوع منذ تسليم مجلس النواب".
وتوعد المشاط بالتصعيد العسكري في حال لم يتم تلبية مطالب جماعته المتمثلة في ما اسماها القضايا الاساسية حسب ما ذكرت وسائل اعلام حوثية رسمية.