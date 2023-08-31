تطورات خطيرة تلوح في الأفق.. المشاط يعلن تعرض جماعته للطعن في الظهر من داخل صنعاء - عينه على هذا الطرف

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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اعترف رئيس مايسمى بالمجلس الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط اليوم الخميس بوجود خلافات حادة تضرب اجنحة الجماعة الانقلابية يقف خلفها جناح حزب المؤتمر في صنعاء.



واوضح المشاط في في كلمة متلفزة خلال لقاء موسع بقيادات حوثية بمحافظة صعدة " بأن جماعته تتحمل الطعن في الظهر وكل الدعايات والأضاليل من قبل من وصفهم بالحمقى والعملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية (في اشارة الى تصعيد جناح مؤتمر صنعاء خلال الايام القليلة الماضية بمطالبة الجماعة بصرف رواتب الموظفين ).



وتابع المدعو المشاط :نتحمل الطعن في الظهر لأننا نعرف أننا أمام عدو، ونتحمل كل الدعايات والأضاليل التي تتلقاها آذان الحمقى والعملاء حفاظاً على الجبهة الداخلية".

وعن سر رفض المليشيات بتقديم الموازنة لمجلس النواب الخاضع لسيطرتها بصنعاء كشف المشاط انها بهدف الحفاظ على سريتها ومنعها من الوصول الى لجنة العقوبات في مجلس الأمن.

واضاف بالقول :نحن كسلطة تنفيذية امتنعنا عن تقديم الموازنة أمام مجلس النواب، بعد أن قدمنا موازنة الـ2019 وتسربت إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن خلال أسبوع منذ تسليم مجلس النواب".



وتوعد المشاط بالتصعيد العسكري في حال لم يتم تلبية مطالب جماعته المتمثلة في ما اسماها القضايا الاساسية حسب ما ذكرت وسائل اعلام حوثية رسمية.