إدانة أمريكية لقصف المليشيات الحوثية مخيمات النازحين بمأرب

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس "الهجمات الصاروخية الحوثية" التي وقعت بتاريخ 30 أغسطس على أربعة مخيمات للنازحين في محافظة مأرب باعتبارها تهديداً متعمداً للمدنيين".
الادانة الامريكية نشرها حساب السفارة الأمريكية باليمن عبر منصة اكس. وكانت ميليشيا الحوثي قد قصفت باربعة صواريخ أمس الأربعاء، مخيمات النازحين في مناطق "المنين القبلي، وآل مسلل، وحاجبة"، جنوب مارب، بالتزامن مع تواجد المبعوث الأممي في المدينة.