مدينة خليجية تجذب أثرياء العالم اليها

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تواصل إمارة دبي تألقها كمركز لجذب أثرياء العالم، وفق تقرير لمنصة “يوروبيان بيزنس ريفيو”، بعنوان “المليونيرات يهجروا المملكة المتحدة إلى دبي”.

ورصدت المنصة اتجاهاً متزايداً بدأ ينتشر حديثاً في المملكة المتحدة، والمتمثل في هجرة المليونيرات البريطانيين لبلدهم. بعد أن بدأ نجم عاصمتها لندن يأفل كمركز مالي عالمي شهير، صوب دبي لغرض العيش فيها بصفة دائمة. لينضموا بذلك إلى عدد متنام باطراد من أثرياء العالم الذين انتقلوا إلى دبي بغية العيش الدائم في غضون العامين الماضيين.

وأوضح التقرير أن ثمة اتجاه جديد بدأ يجذب الانتباه، وهو صعود دبي بسرعة الصاروخ. كمركز رئيسي يقصده الأثرياء من كافة أنحاء العالم الراغبين بمكان جديد للعيش الدائم.

وأضاف التقرير أن الشباب البريطانيين الأثرياء بصفة خاصة يعدون من أبرز الوافدين الجدد على دبي في غضون الفترة الأخيرة.

واستعرض التقرير عدداً من أوجه المقارنة بين المعيشة في لندن ونظيرتها في دبي. وأوضح أن نتائج المقارنة كانت في مصلحة الأخيرة، مما أدى في النهاية إلى هجرة عدد متزايد من المليونيرات البريطانيين إليها.

وأفاد التقرير بأن من أبرز أوجه المقارنة انخفاض كلفة المعيشة في دبي بصورة كبيرة، ففيما يخص أسعار المساكن على سبيل المثال. يبلغ متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية في دبي 3900 دولار، بالمقارنة مع 16.800 دولار في لندن.

وفيما يخص أسعار الوجبات، يبلغ متوسط سعر وجبة العشاء في دبي 11 دولار، بالمقارنة مع 25 دولار للوجبة في لندن