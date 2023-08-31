جامعة إقليم سبأ تحتفي بتخريج الدفعة الثالثة  تخصص مصارف وتمويل

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إحتفت جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، اليوم، بتخرج الدفعة الثالثة قسم مصارف وتمويل من طلاب كلية العلوم الإدارية والمالية والتي تضم 30 طالباً وطالبة دفعة"خبراء المال".
وهنأ نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال، الطلاب والطالبات الخريجين، لبلوغهم يوم التخرج الذي يعد حصاداً لسنين الجد والإجتهاد والسهر والمثابرة وحث الخريجين على استخدام مهاراتهم ومعارفهم التي تلقوها طيلة الأعوام الأربعة من التعليم الجامعي في حياتهم العملية وتطوير انفسهم باستمرار خلال رحلتهم المهنية القادمة.
وفي ختام الحفل الذي ألقيت فيه العديد من الكلمات والفقرات الفنية المعبرة عن المناسبة، تم تكريم الخريجين بشهادات التقدير وسط حضور كبير لأسر وأقرباء الخريجين وأصدقائهم.