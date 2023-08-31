سفير كويتي جديد لدى اليمن والعليمي يستقبله في قصر معاشيق

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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تسلم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد سفير دولة الكويت فلاح بداح الحجرف، الذي نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وولي عهده صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، وتمنياتهما له موفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الاستقرار، والسلام، والتنمية.

عقب ذلك التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفير الحجرف مرحبا به في العاصمة المؤقتة عدن كسفير لدولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقيام بمهامه في خدمة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق وكالة سبأ.

واشاد الرئيس خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وبالموقف الكويتي المشرف الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في اعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.