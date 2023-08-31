سفير كويتي جديد لدى اليمن والعليمي يستقبله في قصر معاشيق الخليجي أكد من عدن على أمن ووحدة اليمن.. تفاصيل لقاء العليمي بوفد مجلس التعاون برئاسة الأمين العام العفو الدولية تكشف عن عدد المفقودين والمخفيين في اليمن وتطالب بالكشف عن مصير الآلاف منهم في 4 دول عربية هل ستشارك الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا؟ رئيس اليويفا يحسم الجدل صور.. وفد رفيع من مجلس التعاون الخليجي يصل عدن معلومات جديدة حول حادثة اختطاف موظفين اممين بمأرب.. بلا حدود رفضت التعاون مع أجهزة الأمن وتسببت في تشجيع الجماعات المسلحة 9 علامات للسرطان بما في ذلك أعراض صامتة يمكن ملاحظتها على القدمين أعراض تنذر بـ5 أمراض خطيرة.. يمكن رصدها في الأذن l هجوم أوكراني مرعب ومربك و يعلق 40 رحلة جوية في روسيا أمريكا تستفز الصين بـ خطوة عسكرية غير مسبوقة في تايوان وقد تشعل الحرب في لاحظات
تسلم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، اوراق اعتماد سفير دولة الكويت فلاح بداح الحجرف، الذي نقل له تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، وولي عهده صاحب السمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، وتمنياتهما له موفور الصحة والسعادة، وللشعب اليمني الاستقرار، والسلام، والتنمية.
عقب ذلك التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، السفير الحجرف مرحبا به في العاصمة المؤقتة عدن كسفير لدولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للقيام بمهامه في خدمة العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفق وكالة سبأ.
واشاد الرئيس خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية العريقة بين البلدين، وبالموقف الكويتي المشرف الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في اعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.