آخر الاخبار

هل ستشارك الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا؟ رئيس اليويفا يحسم الجدل صور.. وفد رفيع من مجلس التعاون الخليجي يصل عدن معلومات جديدة حول حادثة اختطاف موظفين اممين بمأرب.. بلا حدود رفضت التعاون مع أجهزة الأمن وتسببت في تشجيع الجماعات المسلحة 9 علامات للسرطان بما في ذلك أعراض صامتة يمكن ملاحظتها على القدمين أعراض تنذر بـ5 أمراض خطيرة.. يمكن رصدها في الأذن l هجوم أوكراني مرعب ومربك و يعلق 40 رحلة جوية في روسيا أمريكا تستفز الصين بـ خطوة عسكرية غير مسبوقة في تايوان وقد تشعل الحرب في لاحظات ارتفاع أسعار القمح مع وجود علامات على تزايد الطلب العالمي على الحبوب مال الصين يقلق واشنطن.. الحزب الشيوعي يتسلل للمدارس الكشف عن تفاصيل مثيرة حول طائرات رخيصة من ورق.. أغضبت كييف موسكو وخدعت راداراتها

صور.. وفد رفيع من مجلس التعاون الخليجي يصل عدن

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن
عدد القراءات 498

وصل ظهر اليوم الخميس الى العاصمة المؤقتة عدن وفد خليجي رفيع المستوى.

ووصل وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمين العام جاسم البديوي الى مطار العاصمة العاصمة المؤقتة عدن، في زيارة رسمية.

كان في استقبال الوفد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.

إقراء أيضاً
معلومات جديدة حول حادثة اختطاف موظفين اممين بمأرب.. بلا حدود رفضت التعاون مع أجهز
الجلسة الخامسة لمحاكمة قتلة الشيخ "عبدالله الباني"..تفاصيل جديدة
قرارات جمهوية بتعيينات ثلاثة رؤساء لثلاث مؤسسات إعلامية حكومية
مباحثات يمنية أمريكية بشأن مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة
مليشيا الحوثي تستخدم المهاجرين الأفارقة لهذا العمل القذر ضد السعودية
اللواء سلطان العرادة يعلن عن بدء الإجراءات العملية لتشغيل مطار مأرب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول