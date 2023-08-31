صور.. وفد رفيع من مجلس التعاون الخليجي يصل عدن

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وصل ظهر اليوم الخميس الى العاصمة المؤقتة عدن وفد خليجي رفيع المستوى.
ووصل وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الأمين العام جاسم البديوي الى مطار العاصمة العاصمة المؤقتة عدن، في زيارة رسمية.
كان في استقبال الوفد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.