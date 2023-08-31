معلومات جديدة حول حادثة اختطاف موظفين اممين بمأرب.. بلا حدود رفضت التعاون مع أجهزة الأمن وتسببت في تشجيع الجماعات المسلحة

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات خاصة

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قالت مصادر مطلع لـ (Sheba Intelligence) إن مسلحين مجهولين في محافظة مأرب اليمنية، اختطفوا طبيبين من منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، أثناء توجههما من المدينة إلى مطار صافر. وكان الطبيبان، أحدهما يحمل الجنسية الألمانية والثاني يحمل الجنسية الميانمارية، يخططان للسفر إلى عدن.

وقال مراسل( Sheba Intelligence) في مأرب إن مسلحين اعترضوا قافلة الطبيبين في منطقة العرقين الخاضعة لسيطرة أبناء القبائل واقتادوهم إلى مكان مجهول.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أنها فقدت الاتصال باثنين من موظفيها في اليمن.

وتحدث مصدر أمني ل(Sheba Intelligence)، قائلاً إن المنظمة لم تنسق مع الجهات الأمنية لحماية موظفيها أثناء تنقلاتهم.

وأضاف المصدر: "سبق للمنظمة أن رفضت إجراءات الحماية الأمنية لموظفيها أثناء تحركهم، وحدثت عملية اختطاف سابقة، وكانت الأجهزة الأمنية حصلت على تفاصيل حول مكان تواجد المختطفين، إلا أن المنظمة اعترضت على محاولة السلطة الأمنية تحريره، وقررت المنظمة بعد ذلك دفع فدية، مما يشجع المجموعات المسلحة والإرهابية على اختطاف العاملين في المنظمات الدولية".

وفي مارس 2022، اختطفت مجموعة مسلحة موظفين بمنظمة أطباء بلا حدود من منطقة خشم العين بمديرية العبر بحضرموت.

وقالت مصادر أمنية إن المنظمة دفعت للجماعة المسلحة ملايين الدولارات كفدية لتحرير موظفيها عبر وساطة قبلية ووساطة عمانية.

وقالت مصادر حكومية يمنية إن القوات الأمنية أحبطت، في ديسمبر/كانون الأول 2022، محاولة اختطاف موظفين من منظمة الهجرة الدولية في الرويك بمحافظة مأرب، وأدى الاشتباك مع المسلحين إلى مقتل جنديين حكوميين.

ويحذر المراقبون من أن الفدية المدفوعة للخاطفين تشجع الجماعات المسلحة والإرهابية على ارتكاب جرائم اختطاف موظفين دوليين للكسب أو الحصول على أموال لدعم الأنشطة الإرهابية.

وتعرض العاملون الأجانب في المنظمات الدولية في اليمن للاختطاف والقتل خلال سنوات الحرب الماضية.

وفي يوليو/تموز من العام الجاري، اغتال مسلحون مجهولون في محافظة تعز، مؤيد حميدي، رئيس مكتب برنامج الأغذية العالمي في اليمن. وفي عام 2018، قتل مسلحون مجهولون عامل الإغاثة حنا لحود، الذي كان يعمل لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة تعز.

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن خمسة موظفين اختطفوا في محافظة أبين اليمنية في فبراير 2022، تم إطلاق سراحهم في أغسطس من هذا العام.

وفي عام 2014، قالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن ثلاثة من موظفي المنظمة تعرضوا للاختطاف في جنوب اليمن. وفي عام 2018، سحبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من سبعين موظفاً أجنبياً من اليمن.

ويعاني اليمن من ظروف اقتصادية قاسية وسط استمرار التراخي الأمني. ويأخذ رجال القبائل والمسلحون المسلحون رهائن لمقايضتهم بالسجناء أو بالمال.