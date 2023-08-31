9 علامات للسرطان بما في ذلك أعراض صامتة يمكن ملاحظتها على القدمين أعراض تنذر بـ5 أمراض خطيرة.. يمكن رصدها في الأذن l هجوم أوكراني مرعب ومربك و يعلق 40 رحلة جوية في روسيا أمريكا تستفز الصين بـ خطوة عسكرية غير مسبوقة في تايوان وقد تشعل الحرب في لاحظات ارتفاع أسعار القمح مع وجود علامات على تزايد الطلب العالمي على الحبوب مال الصين يقلق واشنطن.. الحزب الشيوعي يتسلل للمدارس الكشف عن تفاصيل مثيرة حول طائرات رخيصة من ورق.. أغضبت كييف موسكو وخدعت راداراتها نجم شهير ونبتة تضرب العقل.. ما لا تعرفه عن الغابون النجم الأرجنتيني ميسي يتوج بجائزة جديدة السعودية تكشف عن ضبط نحو 3.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر في الرياض وتوقيف مقيمين من اليمن ووافد عربي
انتعشت أسعار القمح، لتكسر سلسلة خسائر استمرت 4 أيام، وسط مؤشرات على زيادة الطلب العالمي على الحبوب.
وتسعى مصر وتونس والجزائر للحصول على الحبوب في السوق العالمية، حيث تلقت مصر عروضا متعددة يوم الأربعاء.
ومع تزايد الطلب، أصبحت إمدادات القمح محل شك مع تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا في المركز الزراعي الحيوي على البحر الأسود.
وفي الوقت نفسه، في كندا، وهي مزارع رئيسي، أضر الجفاف بالمحاصيل، ومن المتوقع أن يقل الإنتاج بنحو 14% عن محصول العام الماضي.
مصر تشتري 240 ألف طن من القمح في ممارسة اقتصاد اقتصاد مصرمصر تشتري 240 ألف طن من القمح في ممارسة من جانبه، قال رئيس قسم الحبوب في ماركس كابيتال ماركتس، تشارلي سيرناتينجر، إن بعض المتداولين يقومون أيضاً بتغطية مراكز مدينة مع اقتراب الشهر، مما يساعد على دعم الأسعار، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ"،
وارتفع القمح في شيكاغو بما يصل إلى 1.7%. ومع ذلك، لا تزال أسعار القمح القياسية أقل بنسبة تزيد عن 20% عن مستويات العام الماضي بعد الحصاد الوفير في أجزاء أخرى من نصف الكرة الشمالي. وفي يوم الأربعاء، انخفضت أسعار الذرة وفول الصويا بشكل طفيف