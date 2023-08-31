نجم شهير ونبتة تضرب العقل.. ما لا تعرفه عن الغابون

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تصدر اسم الغابون خلال الساعات الماضية المشهد عالمياً، بعد الانقلاب الذي شهده هذا البلد الواقع بوسط إفريقيا،، وغير البعيد كثيراً عن النيجر.

فقد نفذ العسكر أمس الأربعاء انقلابا على الرئيس عمر بونغو، بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 26 آب/أغسطس وكرست فوزه بولاية ثالثة. وفي ما يأتي أمور لافتة يجب معرفتها عن الغابون، الغنية بالنفط.

منذ 55 عاماً أولاً لا شك أن هذا الانقلاب لم يأتِ من عدم، فعائلة بونغو في الحكم منذ أكثر من 55 عامًا.

إذ لم يحكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 سوى ثلاثة رؤساء فقط. فقد قادها عمر بونغو أونجيمبا لأكثر من 41 عامًا، حتى انتخاب ابنه علي بعد وفاته عام 2009.

وكان عمر بونغو، الذي يحظى باحترام لوساطاته في أزمات إفريقية عديدة، العمود الفقري لما يسمّى بـ"إفريقيا الفرنسية" وهو نظام العلاقات السياسية والتجارية القائمة بين باريس ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء. لكن فور وصوله إلى الحكم، نأى ابنه علي بنفسه ظاهريًا عن القوة الاستعمارية السابقة.

إلا أنّ تسعة من أبنائه الآخرين اتّهموا لاحقا في تحقيق يجريه القضاء الفرنسي منذ 2010 بشأن "مكاسب غير مشروعة"، وهي عقارات تمّ شراؤها في فرنسا بأموال عامة مختلسة من الغابون.

ففي يناير من عام 1980، حل أسطورة الريغي الشهير بوب مارلي ضيفاً على البلاد، وأدى فيها أول عرض له في إفريقيا.

أتى ذلك، بعدما كانت باسكالين، إحدى بنات عمر بونغو، تقيم علاقة بالنجم الجمايكي الشهير. فدعته ليؤدي عرضًا في الغابون بمناسبة عيد ميلاد والدها.

أما على صعيد كرة القدم، فيعتبر النجم العالمي، بيار إيميريك أوباميانغ، اللاعب الأكثر شهرةً في البلد.

ولعب المهاجم البالغ 34 عامًا الذي تعاقد مؤخرًا مع نادي الدوري الفرنسي مرسيليا لمدة ثلاث سنوات، لصالح ليل وموناكو وسانت إتيان وكذلك بوروسيا دورتموند الألماني وأرسنال الإنجليزي، بعد أن تدرّب مع ميلان الإيطالي.

نفط وخشب ومنغنيز لكن بعيدا عن عالم الشهرة، تعتبر الغابون إحدى الدول الإفريقية الأكثر ثراءً لناحية الناتج الإجمالي المحلي للفرد الواحد (8,820 دولارًا عام 2022)، بفضل النفط والخشب والمنغنيز، وعدد سكانه المنخفض (2,3 مليون نسمة).

كما أنه من أول منتجي الذهب الأسود في إفريقيا جنوب الصحراء. فعام 2020، شكّل النفط 38,5% من ناتجه المحلي الإجمالي و70,5% من مجموع صادراته، بحسب البنك الدولي.

إلا أنّ الاقتصاد الذي تعجز السلطات عن تنويعه بشكل كافٍ، لا يزال يعتمد إلى حدّ بعيد على المحروقات ويعيش فرد واحد من أصل كل ثلاثة تحت خط الفقر، بحسب أرقام أُعلنت أواخر عام 2022، وفق البنك الدولي.

ممتص للكربون إلى ذلك، يصنف هذا البلد بالممتص الكبير للكربون، وفق وصف البنك الدولي.

إذ تحتلّ الغابات 88% من مساحته البالغة 268 ألف كيلومتر مربع، كما أنه رائد في مبادرات صافي الانبعاثات الصفرية"، وذلك خصوصًا نتيجة الجهود المبذولة لتخفيض الانبعاثات والحفاظ على غابته الاستوائية الكبرى.

كما يتمتّع بنظام بيئي غني، وتُعد حدائقه الوطنية موطنًا للأنواع المستوطنة والثدييات الرمزية مثل فيل الغابات والغوريلا والشمبانزي والفهد والعديد من أنواع البنغول

وتسجّل البلاد واحدًا من أعلى معدلات التحضر في القارة، حيث يعيش أكثر من أربعة مواطنين من أصل كلّ خمسة في المدن. إذ تضمّ ليبرفيل وبورت جنتيل، العاصمة الاقتصادية، لوحدهما نحو 60% من السكان. نبتة ذات مؤثرات عقلية ومن ضمن غناه الطبيعي، تطفو إلى السطح نبتة الإيبوغا الشهيرة والتي تحتوي على مواد المؤثّرات العقلية.

فهي شجيرة مستوطنة في الغابات الاستوائية في وسط إفريقيا. منذ 50 عاماً تجاوزت هذه النبتة استخدامها التقليدي بسبب الخصائص الطبية للإيبوغين أحد مكوّناتها النشطة، التي تتمتّع بخصائص مضادة للإدمان وتُستخدم في الغابون على شكل مسحوق لحاء يُستخرج من جذوعها، في احتفالات "بويتي"، وهي طقوس تقليدية. لكن منذ حوالي خمسين عامًا، تجاوزت النبتة استخدامها التقليدي بسبب الخصائص الطبية للإيبوغين، أحد مكوّناتها النشطة، التي تتمتّع بخصائص مضادة للإدمان. رغم أن الإيبوغين تُعتبر مادة مخدّرة في الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة مثل فرنسا.

لذا فإن معظم كميّات الإيبوغين المستخدمة في العيادات التي ظهرت في كافة أنحاء العالم (كوستاريكا والمكسيك ونيوزيلاندا وهولندا وغيرها...)، لمعالجة المدمنين على المخدرات أو مساعدة ضحايا اضطراب ما بعد الصدمة، تأتي من التصدير غير القانوني.

وخشية نفاد هذه النبتة نتيجة الحصاد غير القانوني، اعتمدت الغابون إطارًا جديدًا لبيعها. إذا أمام كل تلك الموارد، يتساءل الكثير من المراقبين، لماذا عدد الفقراء في البلاد مرتفع