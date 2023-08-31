النجم الأرجنتيني ميسي يتوج بجائزة جديدة السعودية تكشف عن ضبط نحو 3.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر في الرياض وتوقيف مقيمين من اليمن ووافد عربي وفاة طالب يمني غرقاً في أحد سواحل إسطنبول التركية الأجهزة الأمنية بالمهرة تلقي القبض على شخص متنكر بملابس نسائية الجلسة الخامسة لمحاكمة قتلة الشيخ "عبدالله الباني"..تفاصيل جديدة شاب يمني في البيت الأبيض يعين مدير مساعدا لمكتب التكنولوجيا النووية قرارات جمهوية بتعيينات ثلاثة رؤساء لثلاث مؤسسات إعلامية حكومية تراجع الاقبال على الفواكه الموسمية في اليمن..تفاصيل مباحثات يمنية أمريكية بشأن مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مليشيا الحوثي تستخدم المهاجرين الأفارقة لهذا العمل القذر ضد السعودية
أعلن متحدث مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، الرائد مروان الحازمي، ضبط 3426000 قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد بمنطقة الرياض، وتم القبض على مروجيها.
وأشار الحازمي إلى أن هذه العملية تمت جراء المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ولفت إلى أن المروجين هم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية.
وبيّن أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، أهابت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، بالجهات الأمنية الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بأرقام هاتفية مخصصة لهذا الغرض في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وبقية مناطق المملكة.
كما وضعت تحت التصرف رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وعبر البريد الإلكتروني، وأنه ستتم معالجة جميع البلاغات بسريّة تامة. وفي السياق ذاته، أحبط الأمن السعودي، يوم الجمعة الماضي، محاولة لتهريب 143000 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى البلاد عبر منفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.
وحينها أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان لها أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات البلاد، وتقف بالمرصاد أمام محاولات التهريب