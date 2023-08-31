السعودية تكشف عن ضبط نحو 3.5 مليون قرص أمفيتامين مخدر في الرياض وتوقيف مقيمين من اليمن ووافد عربي

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن متحدث مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، الرائد مروان الحازمي، ضبط 3426000 قرص من الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة مُعدّة لقص الحديد بمنطقة الرياض، وتم القبض على مروجيها.

وأشار الحازمي إلى أن هذه العملية تمت جراء المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ولفت إلى أن المروجين هم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية.

وبيّن أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، أهابت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، بالجهات الأمنية الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بأرقام هاتفية مخصصة لهذا الغرض في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وبقية مناطق المملكة.

كما وضعت تحت التصرف رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وعبر البريد الإلكتروني، وأنه ستتم معالجة جميع البلاغات بسريّة تامة. وفي السياق ذاته، أحبط الأمن السعودي، يوم الجمعة الماضي، محاولة لتهريب 143000 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى البلاد عبر منفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.

وحينها أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان لها أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات البلاد، وتقف بالمرصاد أمام محاولات التهريب