وفاة طالب يمني غرقاً في أحد سواحل إسطنبول التركية

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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توفي طالب يمني، الثلاثاء، غرقًا في أحد سواحل مدينة اسطنبول التركية. ونعي اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا، وفاة الطالب في جامعة سكاريا يوسف البيضاني، غرقاً في أحد سواحل مدينة اسطنبول".

ووفق تقارير سابقة، يعيش في تركيا أكثر من 30 ألف مقيم يمني.