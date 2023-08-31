الأجهزة الأمنية بالمهرة تلقي القبض على شخص متنكر بملابس نسائية

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أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، الاربعاء، القبض على شخص متنكر بملابس نسائية.
وقال مركز إعلام المهرة، إن رجال الامن في مديرية حوف تمكنوا من ضبط شخص يتستر بملابس نسائية، بعد أن اشتبه رجال البحث الجنائي بشخص يتجول في المديرية ويلبس لباس نسائية.
وأضاف أن بعد تتبعه وتتبع حركاته تبين انه رجل وليس امرأة، مشيرا إلى أنه تم ضبطه و يدعى (ي .ا.س) من محافظة الحديدة.
وأشار إلى أنه جرى فتح محاضر التحقيق للتاكد عن سبب تواجده في حوف وانتحاله صفة الغير بلباسه زي نسائي ودوافع ذلك، لافتا إلى أنه تم تسليم الشخص المضبوط لادارة البحث الجنائي بالمحافظة لاستكمال الاجراءات اللازمة