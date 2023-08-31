الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة الاربعاء خامس جلساتها لمحاكمة قتلة الشيخ عبدالله الباني، الذي قتل برصاص عناصر دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي.

وقالت مصادر حضرت الجلسة، إن في الجلسة عرض محامي اوليا دم الباني، ادلة جديدة صور فتوغرافية ملونة مكبرة للعسكر واماكنهم كذلك مقاطع فيديو جديدة تم عرضها في يد القاضي امام المتهمين ثم ترافع المحامي مستعرضا أحداث القضية وطالب بالقصاص الشرعي من القتلة جميعهم.

كما جرى، احضار قميص الشيخ الباني وقد افرد بوجه واحد امام عدالة المحكمة موضحا ان القتل كان مصوبا الى القلب بجوار الجيب واختلاف الاعيرة النارية المصوبة بدافع القتل العمد وتم عمل المحاضر اللازمة وتحريز الأدلة.

بعد ذلك أذن لمحامي المتهمين بالرد والحديث الذي وصفه الحاضرين بالركيك فكيف له ان يقبل الدفاع عن قتلة مجرمين يظهر علية عدم الثقة فيما يطرح فقال الذي قدمه دفاع المجني علية مخالف للقانون وانه لم تشمله صحيفة الاتهام بداية فرد عليه لاحقا المحامي بأننا اوردنا لعدالة المحكمة ان هناك ادلة وتقارير طبية لم تصلنا بعد كذلك اعترض وكيل النيابة على طلب محامي المتهمين.

محامي المتهمين يطرح ان هذه الادلة لا تمثل حقيقة ويشكك في فبركتها فقاطعه القاضي قائلا انا لم يتم فحصها فهي جديدة وستضع في ملف القضية ومن حقك كمحامي ان تأخذ نسخة وتتفحصها وتم رفع الجلسة محددا انها ستستمر الجسات كل اربعاء أسبوعياً