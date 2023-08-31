قرارات جمهوية بتعيينات ثلاثة رؤساء لثلاث مؤسسات إعلامية حكومية

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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأربعاء، قرارات جمهورية بتعيينات لرئاسة تلفزيون حضرموت ومؤسستي 14 أكتوبر والجمهورية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه صدر القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتعيين مجاهد سالمين بن علي الحاج رئيسا لقطاع التلفزيون لقناة حضرموت الفضائية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد
هشام محمد باشراحيل رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة (14 أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.
وصدر القرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين بلال محمود عبدالوهاب الطيب رئيسا لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر رئيسا للتحرير.