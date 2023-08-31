تراجع الاقبال على الفواكه الموسمية في اليمن..تفاصيل

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تشهد أسواق الفواكه الموسمية في اليمن، تراجع غير مسبوق للإقبال بسبب السياسة الاقتصادية الحوثية التي تقوم على افقار المجتمع وتجفيف السيولة النقدية من الاسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لها شمال البلاد.
وذكرت مصادر اقتصادية ومزارعون أن أسواق الفواكه الموسمية بمناطق الحوثي تعيش أسوأ أيامها في ظل ركود غير مسبوق، الأمر الذي ألحق بالمزارعين خسائر فادحة. وأكدت المصادر تكدس كميات كبيرة من الفاكهة في الأسواق المركزية والمحال وعربات الباعة المتجولين، بسبب تراجع القدرة الشرائية، لتصبح الفاكهة خارج ضروريات الحياة اليومية لكثير من الأسر اليمنية.
وأشار مواطنون إلى أن شراء الفواكه لم يعد ضمن قائمة الاحتياج عند الكثير من الأسر اليمنية، خصوصاً التي فقدت مصادر دخلها بسبب تداعيات الحرب الحوثية وانقطاع المرتبات.
وتراجع قيمة الريال وتحكم المليشيات بالسيولة النقدية وحصولها على الأموال والثراء الفاحش لقياداتها مع زيادة عالية في إفلاس التجار والمزارعين في مناطق الحوثي.