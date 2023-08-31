مباحثات يمنية أمريكية بشأن مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، الأربعاء، القضايا لمتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حيدان، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وانفاذ القانون.

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية أن حيدان ثمن الدعم الملموس من الولايات المتحدة وخاصة ما يتعلق بزيادة عدد المقاعد في مجال التدريب والتأهيل لكوادر وزارة الداخلية. وأكد وزير الداخلية، على اهتمام الوزارة بقضايا حقوق الانسان والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاهتمام المشترك.

بدوره، عبر السفير الامريكي ستيفن فاجن عن سعادته بزيارته الأولى إلى مدينة سيئون وتطلعه الى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الأمنية، مشيدا بالنجاحات التي حققتها خفر السواحل اليمنية في ضبط عدد من عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات على امتداد الشريط الساحلي لليمن.

وتأتي زيارة "فاجن" بعد يوم من زيارة مسؤول أمريكي لوادي حضرموت رفقة قوات أمريكية دون معرفة طبيعة وأسباب الزيارة الميدانية.