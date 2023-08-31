مليشيا الحوثي تستخدم المهاجرين الأفارقة لهذا العمل القذر ضد السعودية

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صدمت المليشيات الحوثية الرأي العام المحلي والمنظمات العاملة في مجال الهجرة بابتكار طرق تهريب المخدرات عبر الحدود إلى الداخل السعودي.
وذكرت مصادر إعلامية قيام مليشيا الحوثي بتيسير واستقدام المهاجرين الأفارقة بعملية منظمة إلى مناطق الحدود السعودية، واستخدامهم في عمليات التهريب.
وأفاد المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام الصحفي فارس الحميري، إن مليشيا الحوثي أنشأت مؤخرا معسكرين تدريبيين أحدهما في صعدة، وآخر قرب مزارع “الجـر” في حجة، وتستقطب مئات المهاجرين وتدربهم على مختلف الأسلحة.
وأشار إلى أن مهربين يستخدمون من المناطق الحدودية المتاخمة للسعودية منطلقا لتهريب البشر والقات والممنوعات إلى أراضي المملكة بمعرفة ودراية كاملة من الحوثيين.
وأضاف أن مليشيا الحوثي تزود المهاجرين بأسلحة تحت مبرر الدفاع عن النفس، لإكمال المهام الموكلة لهم، وتكافئ كل من يتمكن من نقل تلك المواد إلى ما بعده الحدود بمبالغ مالية كبيرة، مقابل تمليكهم للأسلحة التي زودتهم بها المليشيات الإرهابية