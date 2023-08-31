اللواء سلطان العرادة يعلن عن بدء الإجراءات العملية لتشغيل مطار مأرب

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلن عضو المجلس الرئاسي ، اللواء سلطان العرادة ، عن بدء الإجراءات العملية لتشغيل مطار مأرب.

جاء ذلك خلال ترؤسة اليوم الاربعاء 30اغسطس اجتماعاً للمكتب التنفيذي واعضاءة في المحافظة.

وخلال الاجتماع أطلع اللواء العرادة اعضاء المكتب التنفيذي عن الوصول إلى المراحل النهائية فيما يخص المنحة الكويتية للصيانة العمرية للمحطة الغازية .

كما اطلعهم على آخر المستجدات في الساحة الوطنية، ونتائج زيارته الخارجية واللقاءات التي عقدها مع ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان والمبعوث الأممي إلى اليمن والمبعوثين الأمريكي والسويدي وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والدول الصديقة والشقيقة، المعتمدين لدى بلادنا.

واستعرض العرادة ، مجمل القضايا السياسية والاقتصادية والانسانية والأمنية والعسكرية، التي بحثها معهم وفي مقدمتها مآلات الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن في ظل تعنت مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية.

كما أَطلع اللواء العرادة أعضاء المكتب التنفيذي على نتائج لقاءاته بالعديد من المنظمات الإقليمية والدولية والتي بحث معها الأزمة الانسانية في اليمن عموماً وفي محافظة مأرب خصوصاً والتي استقبلت أكبر عدد من النازحين في الجمهورية، والاحتياجات الانسانية المتزايدة، والمسئولية الانسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق تلك المنظمات للتخفيف من الأزمة والاستجابة للاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف باعتبارها شريك انساني للحكومة .

وأشاد عضو مجلس القيادة اللواء العرادة بالجهود التي يبذلها وكلاء المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي من أجل تسيير وتطوير أداء المكاتب والمؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين رغم التحديات والصعوبات والعراقيل التي تواجههم، وفي مقدمتها شحة الامكانات .. مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب جهوداً أكبر والالتزام باللوائح والقوانين النافذة، بما يعكس هيبة وحضور الدولة. واستمع عضو مجلس القيادة اللواء العرادة من أعضاء المكتب التنفيذي على تقارير حول مجمل الأداء والانجازات التي تحققت والصعوبات والعراقيل في مختلف المجالات الانسانية والإدارية والخدمية والتنموية والأمنية، كما اطلع على تقرير حول الاستعدادات والتدشين لانطلاق العام الدراسي الجديد للتعليم العام، ووضع العملية التعليمية والتحديات التي تواجهها ومنها زيادة الاحتياجات بسبب استمرار النزوح إلى المحافظة وتدهور الوضع الاقتصادي.