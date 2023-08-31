المليشيات الحوثية تستهدف مخيمات النازحين بالصواريخ تزامنا مع زيارة المبعوث الأممي الى مارب

الخميس 31 أغسطس-آب 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدانت الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في مأرب بشدة الهجوم الغاشم والارهابي الذي تعرضت له مخيمات النزوح في محافظة مأرب، اليوم الاربعاء 30 اغسطس من هجوم حوثي بالصواريخ.

وقالت الوحدة التنفيذية إن مليشيات الحوثي هاجمت مخيمات النزوح بأربعة صواريخ بشكل مباشر وهم ( مخيم المنين القبلي مخيم ال مسلل مخيم حاجبه ومخيم مستوصف شقمان )

ويتزامن هذا الهجوم الارهابي مع وصول المبعوث الأممي السيد هانس غروندبرغ الى محافظة مأرب. وأشارت، إن هذا العمل الإرهابي المروع الذي قامت به مليشيا الحوثي من خلال استهدفها للمدنيين الأبرياء والنازحين، وهو يتعارض تمامًا مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت، إن هجمات المليشيات الحوثية على المدن والمخابئ للمدنيين هي أعمال إجرامية تستهدف استقرار وسلامة المجتمع.

وطالبت الوحدة التنفيذية في بيان لها حصل موقع "مأرب برس" على نسخة منه بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضبط هذه الميلشيات وتقديمها للعدالة.

ودعت الوحدة، المنظمات الى تقديم المساعدة والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم، بمساندتهم في إعادة بناء منازلهم التالفة وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

وحملت الوحدة التنفيذية المنظمات الدولية مسؤوليتها في توفير الحماية والرعاية للنازحين وضمان سلامتهم.

ولفتت إن هذا الهجوم البشع يجب أن يكون دافعًا لتكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن، وضمان استقرار المنطقة بأكملها. كما دعت جميع الأطراف المعنية إلى التعاون مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والسعي نحو التوصل إلى حل سلمي يحقق السلام والاستقرار في البلاد.