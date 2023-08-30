إشادة أمريكية من حضرموت بنجاحات وزارة الداخلية في ضبط عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بحث وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، اليوم الأربعاء، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، اوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وانفاذ القانون.

واشاد وزير الداخلية، بالدعم الامريكي لليمن وخاصة ما يتعلق بزيادة عدد المقاعد في مجال التدريب والتأهيل لكوادر وزارة الداخلية..

مؤكداً اهتمام الوزارة بقضايا حقوق الانسان والتنسيق مع المنظمات الأممية ذات الاهتمام المشترك. من جهته عبر السفير الامريكي، عن تطلعه لتعزيز سبل التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الأمنية.

.مشيداً بالنجاحات التي حققتها خفر السواحل اليمنية في ضبط عدد من عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات على امتداد الشريط الساحلي لليمن. حضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبد الماجد العامري، ومدراء عموم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والملحق الأمني والقانوني بالسفارة الأمريكية.