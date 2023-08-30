المشاط يشهر سيف العقاب بوجه مؤتمر صنعاء - وصفهم بالحمقى الذين يتبعون الإمارات والجهات التابعة لها - تفاصيل

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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شن رئيس مايسمى بالمجلس الانقلابي في صنعاء المدعو مهدي المشاط اليوم الاربعاء هجوماً حاداً على جناح مؤتمر صنعاء واصفاً إياهم بالحمقى.



واتهم المدعو المشاط قيادات حزاب المؤتمر في كلمة متلفزة خلال لقائه بقيادات حوثية بمحافظة عمران بثتها وسائل اعلام حوثية "بإثارة الفوضى والمشاكل بتبرئة العدو من التزامه بالراتب " في اشارة الى مطالبة عدد من اعضاء برلمان صنعاء حكومة الانقلاب بصرف رواتب الموظفين.



وتابع المشاط بالقول :أقول للحمقى، أنتم بحسن نية أو بسوء نية، تبرؤون العدو من التزامه بالراتب وتقولون لا نريد الراتب من عنده، هذا خدمة للعدو بشكل واضح.



ومضى :كثير من الحمقى ينجرون في إثارة المشاكل وهم لا يعرفون أن هذا المخطط من السفارة الأمريكية في الرياض التي تعتبر مقرًا للسفارة الأمريكية في صنعاء.



واوضح المشاط بان جماعته اطلعت مؤخرا"على خطة السفارة الأمريكية في الجمهورية اليمنية لخمسة أعوام، من 2020 إلى 2025.

ووصف المدعو المشاط المطالبين جماعته بصرف رواتب الموظفين بـ الغوغائيون الذين يتبعون الإمارات والجهات التابعة لها.. مضيفًا بالقول :الغوغائيون الذين يتبعون الإمارات والجهات التابعة لها برأوا العدو، وأقول للموظفين إن هؤلاء أعاقوا وأخروا تسليم الراتب".



واكد المشاط بان جماعته تدرس الدخول في التصعيد العسكري لانتزاع الراتب.

وأضاف :بحثنا كل الحلول ونريد الخير لكل موظفي الدولة وإذا تحدثنا عن راتب فالراتب في المقدمة للرجال الرجال في الجبهات" في اشارة إلى احقيه مليشيات جماعته في نهب مرتبات الموظفين باعتبارها الفئة الوحيدة التي تقاتل في سبيل مشروعهم العنصري.

تصعيد المشاط جاء عقب مطالبة برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعه الانقلابية حكومة الانقلاب بصرف رواتب الموظفين باعتبار الايرادات التي تصب الى خزينة المليشيات تكفي لسداد رواتب جميع موظفي الدولة في مناطق المليشيات وهو ما اثار غضب المليشيات ودفعها الى اعلان الحرب على تلك الاصوات والتي كان اخرها اقتحام منزل البرلماني عبدة بشر على خلفية انتقاداته الحادة للجماعة خلال جلسات البرلمان.