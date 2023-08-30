استمرار اختبارات المتقدمين لكلية الطيران والدفاع الجوي بمأرب

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أجريت بمحافظة مأرب، اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالدفعة 34 في كلية الطيران والدفاع الجوي، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة رئيس المجلس الأعلى للكليات العسكرية الفريق الركن دكتور صغير حمود بن عزيز.

وخضع الطلاب المتقدمين من العسكريين والمدنيين، يمثلون مختلف محافظات ومناطق الجمهورية اليمنية، لاختبار المقابلة والسلوكيات الشخصية أمام الهيئة التي ضمت المجلس الأعلى لكلية الطيران والدفاع الجوي ومجلس الكلية.

واستعرضت الهيئة ملفات الطلاب الذين اجتازوا اختبارات المراحل الأولى من شروط وإجراءات التسجيل والقبول التي شملت الفحص الطبي واللياقة البدنية والاختبار التحريري، وفق معايير علمية دقيقة وبكل تجرد وحيادية، واطلعت الهيئة على البيانات الخاصة بكل طالب على حدة والدرجات التي تحصلوا عليها وصولا لكشف الهيئة.

وهنأ رئيس هيئة الأركان العامة، الطلاب الذين يمثلون مختلف المحافظات وتنافسوا على نيل شرف الالتحاق بالكلية وشرف الانتماء للقوات المسلحة المنوط بها حماية الوطن وحراسة ثوابته ومكتسباته والدفاع عن هويته وجمهوريته.

وأكد الحرص الشديد على انتقاء أفضل العناصر والكوادر من الشباب الواعد ليكونوا قادة المستقبل وحملة راية الكرامة والحرية الذين يتحقق على أيديهم أمل اليمنيين والعرب في استعادة الدولة اليمنية وأمن وطنهم واستقراره وسلامته وسيادته.

وعبّر الفريق بن عزيز عن ثقته في أن الطلاب سيكونون قدوة في الانضباط وسندًا متينًا لزملائهم وشعبهم، ورافدًا قويًا للقوات المسلحة التي تخوض معركة الشرف ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني. وكان المجلس الأعلى لكلية الطيران والدفاع الجوي، قد عقد اجتماعًا له، في الـ16 من يونيو الماضي، بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد محمد العليمي، وأقر استئناف الدراسة في الكلية في

محافظة مأرب، وتكليف مجلس الكلية بالقيام بمهامه وفق القانون رقم (35) لسنة 1992م، بشأن تنظيم الكليات العسكرية، واستكمال إجراءات القبول والتسجيل في الكلية وفق الشروط والمعايير المعتمدة، وأقر الطاقة الاستيعابية للقبول لهذا العام.

كما أقر المجلس اعتماد الأجنحة والتخصصات المختلفة في الكلية بحيث تضم إضافة إلى جناحي الطيران والدفاع الجوي، أجنحة الطيران المسير، والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني، وفتح جناح البرية في ذات الكلية، استنادا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للمجلس الأعلى للكليات، وبهدف مواكبة التطورات الحديثة في مختلف المجالات العسكرية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويساعد في تطوير وتحديث المؤسسة العسكرية، ولتلبية المتطلبات الميدانية والعملياتية ورفد القوات المسلحة بالكوادر المتخصصة وتخريج ضباط تتوفر لديهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية.