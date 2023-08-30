اخماد خلية ارهابية حاولت تزرع عبوات ناسفة..تفاصيل الكمين المرعب للخلية

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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احبطت القوات المشتركة الليلة الماضية، محاولة تسلل نفذتها خلية ارهابية تابعة لمليشيا الحوثي، متخصصة في زراعة العبوات الناسفة في المناطق المحررة غرب تعز. وقال الاعلام العسكري ان ابطال القوات المشتركة في محور البرح، تمكنوا مساء أمس، من ضبط عناصر حوثية حاولت التسلل لزرع عبوات ناسفة في الخط الاسفلتي الرئيس الرابط بين مديريتي البرح والوازعية بمحافظة تعز.

وأضاف، أن القوات المشتركة رفعت حالة الجاهزية والاستنفار وعززت نقاط المراقبة بعد تلقيها معلومات تحصلت عليها شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، بتحضير ما يطلق عليها وحدة “العمليات الايذائية” في هندسة المنطقة الرابعة للمليشيات الحوثية لعملية إرهابية.

وأوضح أن وحدة من القوات المشتركة في محور البرح نصبت كمينا محكما لعناصر الخلية الإرهابية والذين كان بحوزتهم ثلاث عبوات ناسفة مموهة على شكل أحجار وأسلحة شخصية، واشتبكت معها عند اقترابهم من نطاق تمركزها، مؤكدا أسر اثنين من عناصرها هما: أوس على صالح الفلاحي المكنى (أبو رائد)، وعلي عبده مسعد الفلاحي المكنى (أبو حمزة)، ومصرع المدعو إسماعيل عبد السلام مهيوب الاسودي (ابو تراب)، والمدعو أبو علي الشرعبي.

وأضاف إنه تم العثور بحوزة عناصر الخلية على هواتف وخرائط ومقاطع فيديو توثق عددا من العمليات الإرهابية التي نفذتها في عدد من المناطق المحررة بمحافظة تعز. ولفت المصدر إلى أن التحقيقات الأولية مع العناصر الحوثية أكدت أنهم مكلفون بالتسلل لزراعة ثلاث عبوات في الخط الاسفلتي الرابط بين البرح والوازعية.

، كما كشفت أن الخلية تقف خلف عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت أطقما عسكرية وسيارات المواطنين في الطرق الرئيسية بالمناطق المحررة بمحافظة تعز والساحل الغربي بينها (الكدحة، ومقبنة، وجبل حبشي، والطوير، والأحكوم)، وأن عناصرها تلقوا عددا من الدورات التخصصية في زراعة العبوات الناسفة. هذا وسينشر الاعلام العسكري تفاصيل العملية واعترافات الاسرى بعد استكمال التحقيق معهم وجمع المعلومات من المضبوطات التي كانت بحوزتهم