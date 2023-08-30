سفير واشنطن: نحرص على ان يبقى الوضع الأمني في حضرموت مستقرًا لتبقى انموذجًا للسلام في اليمن

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، أهمية ان يبقى الوضع الأمني في حضرموت "كبرى محافظات اليمن" مستقرًا لتبقى انموذجًا للسلام في اليمن بأسرها.

وأعرب ستيفن، الذي يزور حضرموت حاليا، في تصريح للمكتب الاعلامي لمحافظ حضرموت، عن تقديره العالي لجهود السلطة المحلية بحضرموت بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي بالعمل على ابقاء الأمن والاستقرار في حضرموت بالرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.

كما عبر عن سروره لزيارة حضرموت وبالتحديد مدينة سيئون في زيارة هي الاولى لسفيرٍ امريكي لوادي حضرموت منذ 10 أعوام. واوضح السفير الامريكي أن لقائه على رأس وفد رفيع المستوى اليوم بمدينة سيئون بقيادة السلطة المحلية بحضرموت وقف أمام الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، وبحث المساهمة في دعم الخدمات وعملية السلام، الى جانب دعم استقرار حضرموت ومكافحة الارهاب واستعراض اوضاع النازحين الداخليين والوضع الانساني بشكل عام، وفقا لمركز إعلام السلطة المحلية

وقال سفير الولايات المتحدة إن بلاده وقعت اتفاقية تفاهم للحفاظ على المواد الثقافية القديمة، وتم مؤخرًا اعادة العديد من القطع الاثرية التي تم تهريبها من البلد الى الحكومة اليمنية، مشيرًا الى التطور الايجابي لعملية السلام خلال العام والنصف المنصرم، والتطلع الى وقف اطلاق نار مستدام وحل شامل للصراع في اليمن بدعم من المجتمع الدولي وجهود اليمنيين أنفسهم.