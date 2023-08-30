سفراء الاتحاد الأوروبي يؤكدون دعمهم لجهود الإصلاحات الاقتصادية باليمن

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الاربعاء، دعمهم لوحدة الغاية بجهود الحكومة اليمنية في الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك في لقاء افتراضي جمع سفراء الاتحاد الأوروبي، مع رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك سعيد. وقال الاتحاد الأوروبي في صفحته على فيسبوك، إن سفراء الاتحاد الأوروبي أجروا اليوم نقاشا شاملا مع رئيس الوزراء اليمني د. معين عبدالملك سعيد. وأكد السفراء على الدعم لجهود الحكومة اليمنية في ظل الظروف البالغة الصعوبة وشجعوا على وحدة الغاية ومواصلة الإصلاحات والعمل على ضمان بيئة عمل مواتية للفاعلين الإنسانيين والتنمويين الذين يساعدون اليمنيين.