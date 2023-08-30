مبابي يفجر قنبلة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد

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واصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان، توجيه رسائل مبطنة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاحتمالية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.
ونشر مبابي، عبر خاصية القصص في حسابه على منصة "إنستغرام"، أغنية بعنوان "خاص" للمغني ديف بالتعاون مع تياكولا، والمثير أن الجملة الأولى من كلمات الأغنية، تقول: "أنا لاعب من الفئة الأعلى، وتوقيعي باهظ الثمن مثل مويسيس كايسيدو في لندن"، وأرفق المهاجم الفرنسي المنشور بثلاثة رموز تعبيرية زادت من التكهنات، وهي عبارة عن قنبلة، ويدان تتصافحان، وشعلة.
بينما رد صاحب الأغنية تياكولا على رسالة مبابي الغامضة بقلب أبيض.
وتأتي رسالة مبابي الجديدة في نفس اليوم الذي ظهرت فيه أنباء حول تحرك ريال مدريد بالفعل من أجل إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي