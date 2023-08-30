اللواء سلطان العرادة يستقبل المبعوث الأممي ويضع أمامه تناقضات المجتمع الدولي مع المليشيات الحوثية وينتقد السلام التكتيكي

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، اليوم الأربعاء، في محافظة مأرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في أول زيارة له للمحافظة كرست لمناقشة المستجدات في الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء العرادة بالمبعوث الأممي والوفد المرافق له في محافظة مأرب، مشيداً بجهود الأمم المتحدة الرامية لدعم عملية السلام في اليمن، لافتاً إلى ما تم إنجازه في ملف الأسرى والمختطفين فضلاً عن نجاح مساعيها في تفريغ ناقلة النفط ( صافر) التي جنبت البلد والعالم كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة .

وجدد عضو مجلس القيادة تأكيد دعم المجلس والحكومة لجهود المبعوث الاممي لتحقيق السلام في اليمن، مع ضرورة الالتزام بالمرجعيات الأساسية الثلاث ( المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرار الأممي ٢٢١٦ )، .

مؤكداً أن الشعب اليمني مع السلام ويؤمن بالسلام لأن الحرب فرضت علينا أساساً، كما أن الحوثي يرى في السلام الحقيقي نهاية لمشروعه، المرتبط بولاية الفقيه ومليشيات ایران.

وقال العرادة : " ينبغي أن يدرك المجتمع الدولي أن الحوثي وميليشياته بحاجة إلى عملية تهيئة ليصبح جاهزاً للسلام، حيث يبحث عن سلام تكتيكي والمفاوضون عنه مجرد غلاف سياسي وغطاء للتنظيم الجهادي والعسكري، مهمتهم الوحيدة ليس إنجاز السلام وإنما إلهاء المجتمع الدولي وامتصاص جهوده وتمييعها لكي يتسنى لهم مواصلة الحرب كون تلك الجماعة كغيرها من القوى الإرهابية لا تعيش إلا في ظل الحرب ".

مؤكداً أن الحل في اليمن (كتلة واحدة) تؤدي فى النهاية إلى استعادة مؤسسات الدولة، كون تجزئة الحل تخدم الحوثي كما حدث لاتفاق ستوكهولم .. منوهاً إلى أن الحوثي يريد تنفيذ البند الذي لصالحه، ثم يتهرب من تنفيذ البنود الأخرى ويظل يراوغ ويتنصل وينكث ويعطِّل الحل السياسي والشواهد والتجارب لدينا كيمنيين كثيرة.

وشدد العرادة على ضرورة العمل من أجل توجيه الجهد الدولي لدعم القانون وليس المفاضلة بين منطق القانون ومنطق العنف، كون جماعة الحوثي تعمل ليل نهار على تغذية الإرهاب وتستخدم عناصر إرهابية والتنسيق والتخادم بين الحوثي والحركات الإرهابية واضح للعيان.

ودعا عضو مجلس القيادة أصدقاء اليمن لمساعدة الحكومة في أزمتها الاقتصادية التي تسببت بها مليشيات الحوثي عقب استهداف ميناء الضبة وإيقاف تصدير النفط الخام ،.

معبراً في هذا السياق عن شكره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم إغاثي وانساني واقتصادي للشعب اليمني . من جانبه أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن تطلعه إلى إحراز تقدم في العملية السياسية ، وحرصهم الدائم على الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن .