إصابة ثلاثة مدنيين في المخا ..تفاصيل عاجل.. صدور قرار جمهوري تعرف على أكثر 10 مواقع لأندية كرة القدم زيارة في العالم صواريخ ومسيرات… الكشف عن تفاصيل أكبر هجوم على كييف حكمها 3 رؤساء.. ماذا نعرف عن الغابون عملاق النفط بالقارة السمراء؟ تفاصيل مثيرة… من هو الرئيس علي بونغو الذي انقلب عليه ضباط جيشه بشكل رسمي.. آبل تحدد موعد إطلاق آيفون 15 قرار جريء من ماسك بخصوص الإعلانات السياسية على منصة X تطورات هي الأولى في تاريخها… بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان الإسلامي في مدينة نيويورك الأمريكية بعد إنقلاب النيجر.. الإعلان عن انقلاب في دولة إفريقية جديدة
أدى انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية إلى إصابة ثلاثة مدنيين من اسرة واحدة اليوم الأربعاء، في مديرية المخا غرب تعز.
وذكرت مصادر محلية ان الطفلين شهاب أحمد عبدالله عبده المساوى (17 عامًا)، وأبو بكر علي عبدالله المساوى (11 عامًا)، وناصر عبدالله عبده المساوى (35 عامًا) اصيبو اليوم بانفجار لغم من مخلفات الحوثي في منطقة الطبيلية شمال مدينة المخا.
وأوضحت المصادر أن الضحايا، كانوا على متن عربية “توكتك” عندما انفجر بهم اللغم الحوثي، ما أدى إلى اصابتهم بجروح متفاوتة. وأشارت الى ان الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود لتلقي