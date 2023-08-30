إصابة ثلاثة مدنيين في المخا ..تفاصيل

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أدى انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية إلى إصابة ثلاثة مدنيين من اسرة واحدة اليوم الأربعاء، في مديرية المخا غرب تعز.

وذكرت مصادر محلية ان الطفلين شهاب أحمد عبدالله عبده المساوى (17 عامًا)، وأبو بكر علي عبدالله المساوى (11 عامًا)، وناصر عبدالله عبده المساوى (35 عامًا) اصيبو اليوم بانفجار لغم من مخلفات الحوثي في منطقة الطبيلية شمال مدينة المخا.

وأوضحت المصادر أن الضحايا، كانوا على متن عربية “توكتك” عندما انفجر بهم اللغم الحوثي، ما أدى إلى اصابتهم بجروح متفاوتة. وأشارت الى ان الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود لتلقي