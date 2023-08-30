عاجل.. صدور قرار جمهوري

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي : ـ
1 ـ الدكتور عمر زين محمد علي السقاف.
2 ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي.
3 ـ الدكتور يحي سيف سعيد.
4 ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر.
5 ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد.
6 ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع.
7 ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش.
8 ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب.
9 ـ الدكتور علي عبيد السلامي.
10 ـ فضل عبدالله مثنى الحريري.
11 ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري.
12 ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي.
13 ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي.
14 ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري.
15 ـ عامر سالمين بلعفير.
وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.