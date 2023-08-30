آخر الاخبار

إصابة ثلاثة مدنيين في المخا ..تفاصيل عاجل.. صدور قرار جمهوري تعرف على أكثر 10 مواقع لأندية كرة القدم زيارة في العالم صواريخ ومسيرات… الكشف عن تفاصيل أكبر هجوم على كييف حكمها 3 رؤساء.. ماذا نعرف عن الغابون عملاق النفط بالقارة السمراء؟ تفاصيل مثيرة… من هو الرئيس علي بونغو الذي انقلب عليه ضباط جيشه بشكل رسمي.. آبل تحدد موعد إطلاق آيفون 15 قرار جريء من ماسك بخصوص الإعلانات السياسية على منصة X تطورات هي الأولى في تاريخها… بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان الإسلامي في مدينة نيويورك الأمريكية بعد إنقلاب النيجر.. الإعلان عن انقلاب في دولة إفريقية جديدة

عاجل.. صدور قرار جمهوري

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - سبأ
عدد القراءات 476
 

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي : ـ

1 ـ الدكتور عمر زين محمد علي السقاف.
2 ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي.
3 ـ الدكتور يحي سيف سعيد.
4 ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر.
5 ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد.
6 ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع.
7 ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش.
8 ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب.
9 ـ الدكتور علي عبيد السلامي.
10 ـ فضل عبدالله مثنى الحريري.
11 ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري.
12 ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي.
13 ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي.
14 ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري.
15 ـ عامر سالمين بلعفير.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 
إقراء أيضاً
إصابة ثلاثة مدنيين في المخا ..تفاصيل
وزير المالية يوجه بإغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية والصرافين
البعثة الأممية تُعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار وقوع الضحايا المدنيين
نادي المعلمين يندد بالتحريض الحوثي على رئيسه
مرصد حقوقي دولي: أطفال اليمن يدفعون ثمن الصراع المتواصل في البلاد
مسؤول حكومي يتحدث عن إنجاز مهم للحكومة الشرعية للسفن القادمة إلى الموانئ اليمني
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول