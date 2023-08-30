عاجل.. صدور قرار جمهوري

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - سبأ

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صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 2023م، قضت المادة الأولى بإعادة تشكيل أعضاء المجلس الطبي في العاصمة المؤقتة عدن على النحو التالي : ـ

1 ـ الدكتور عمر زين محمد علي السقاف.

2 ـ الدكتور نشوان عبدالله عبده العفيفي.

3 ـ الدكتور يحي سيف سعيد.

4 ـ الدكتور رويس محسن بن لكسر.

5 ـ الدكتورة جنيده عبدالرحمن الجنيد.

6 ـ الدكتور ربيع عمر سالم بارباع.

7 ـ الدكتور مرتضي على عبده الهويش.

8 ـ الدكتور أحمد سعيد المنصوب.

9 ـ الدكتور علي عبيد السلامي.

10 ـ فضل عبدالله مثنى الحريري.

11 ـ الدكتورة سناء ماهر أغبري.

12 ـ الدكتورة نجاة عبدالرحمن الحكيمي.

13 ـ الدكتور عبدالحكيم عمر التميمي.

14 ـ الدكتور جمال عبدالله أحمد العمري.

15 ـ عامر سالمين بلعفير.

وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.