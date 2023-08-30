تعرف على أكثر 10 مواقع لأندية كرة القدم زيارة في العالم

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت صحيفة "الماركا" الرياضية الإسبانية في تقرير لها عن قائمة أكثر 10 مواقع إلكترونية لأندية كرة القدم زيارة في العالم.

وبحسب البيانات المقدمة من شركة التحليل الرقمي (SameWeb)، والتي نشرتها "الماركا"، فقد تصدر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني للعام السابع على التوالي، القائمة بمتوسط 8.9 ملايين زيارة شهريا.

وجاء في المرتبة الثانية الموقع الإلكتروني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمتوسط عدد زيارات بلغ 6.3 ملايين زيارة شهريا.

وحل الموقع الإلكتروني لنادي أرسنال الإنجليزي بالمرتبة الثالثة بـ5.9 ملايين زيارة شهريا، وجاء بعده بالمرتبة الرابعة الموقع الإلكتروني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بمتوسط عدد زيارات بلغ 5.5 ملايين زيارة شهريا.

واحتل الموقع الإلكتروني لحامل لقب الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي، المرتبة الخامسة، بمتوسط عدد زيارات بلغ 5.3 ملايين زيارة شهريا.

وجاء الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول الإنجليزي بالمرتبة السادسة بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.8 ملايين زيارة شهريا.

وبالمركز السابع، جاء الموقع الإلكتروني لنادي برشلونة الإسباني، بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.3 ملايين زيارة شهريا.

أما الموقع الإلكتروني لنادي تشيلسي الإنجليزي فقد جاء بالمرتبة الثامنة بين الأكثر زيارة على مستوى العالم، بمتوسط عدد زيارات بلغ 4.2 ملايين شهريا، وجاء بعده في المركز التاسع، الموقع الإلكتروني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، بمتوسط زيارات بلغ 1.9 مليون زيارة شهريا.

واحتل الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي المرتبة العاشرة، بمتوسط 1.5 مليون زيارة شهريا