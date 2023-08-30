بشكل رسمي.. آبل تحدد موعد إطلاق آيفون 15

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أعلنت شركة آبل، الثلاثاء، رسمياً أنها ستعقد حدثاً خاصاً في مقرها الرئيسي في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون الجديدة.
وقالت عملاقة التقنية الأميركية إن حدث الإطلاق، الذي سوف يُقام في 12 سبتمبر المقبل، سوف يُبَث عبر موقعها الإلكتروني في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
يُشار إلى أن شركة آبل اعتمدت منذ انتشار وباء كورونا عام 2020 وفرض الإغلاق في كل دول العالم تقريبًا على مقاطع الفيديو المسجلة سابقا للإعلان عن منتجاتها، مثل: هواتف آيفون.
ومن المتوقع أن تستخدم طُرز آيفون 15 الجديدة منفذ شحن من نوع (يو إس بي-سي) USB-C للمرة الأولى، وذلك بعد أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانونًا تاريخيًا في شهر أكتوبر الماضي يلزم الهواتف المحمولة، والحواسيب اللوحية، والكاميرات جميعها المباعة في الاتحاد الأوروبي باستخدام منفذ (يو إس بي-سي) للشحن السلكي، وذلك مع موعد نهائي هو 28 ديسمبر 2024.
وأفادت تقارير بأن بعض الأجهزة الجديدة التي سوف تطرحها شركة آبل قد تكون مصنوعة من التيتانيوم.
وقد تعلن الشركة أيضًا عن طُرز جديدة من ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch في هذا الحدث، ومن ذلك: نسخة محدثة من ساعتها (آبل ووتش ألترا) Apple Watch Ultra المتطورة.
واعتادت آبل على إطلاق النسخة النهائية والمستقرة من أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتها، مثل: آي أو إس، وآيباد أو إس، وماك أو إس، وغيرها، خلال حدث إعلان آيفون