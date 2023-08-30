قرار جريء من ماسك بخصوص الإعلانات السياسية على منصة X

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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رفع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أمس الثلاثاء، الحظر عن الإعلانات السياسية على منصة "X".

واعتبرت المنصة أن السماح بالإعلانات السياسية الذي سيبدأ تطبيقه أولا في الولايات المتحدة، يأتي "بناء على التزامنا بحرية التعبير".

وأكدت أن سياسات "X" تحظر الترويج للمعلومات الكاذبة أو المضللة، بما في ذلك الادعاءات الزائفة التي تهدف إلى تقويض الثقة بالانتخابات.

ولفتت المنصة إلى أنها تعمل على توسيع الأقسام الخاصة بالأمان والانتخابات للتركيز على مكافحة التلاعب على المنصة، كما أنها ستوفر مركزا إلكترونيا يمكن عبره مراجعة الإعلانات السياسية.

وقلص ماسك عدد الموظفين بعد شرائه "تويتر"، ما أثار مخاوف بشأن قدرته على إدارة المحتوى والعمل بشكل موثوق.

وقالت "X" إنها تعمل على تحديث سياسة النزاهة المدنية الخاصة بها لحماية الانتخابات ومكافحة المحتوى الذي يهدف إلى ترهيب الناخبين أو خداعهم، بالتوافق مع فلسفة ماسك في السماح للناس بقول ما يريدون.

وجاء السماح بنشر الدعاية السياسية التي يحتمل أن تكون مضلله على "X"، بعد أقل من أسبوع على عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتفاعل على المنصة مجددا للمرة الأولى منذ يناير 2021.

ونشر ترامب على حسابه صورته موقوفا بعد اعتقاله في جورجيا، في إشارة إلى عودته للمنصة التي كانت آلة الدعاية المفضلة لديه خلال سنواته في البيت الأبيض.

وكان "تويتر" قد علق حساب ترامب بشكل دائم بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير باعتبار أنه انتهك سياسة المنصة حول تمجيد العنف.

وأعاد ماسك الذي اشترى المنصة العام الماضي، تفعيل حساب الرئيس السابق في نوفمبر 2022، لكن ترامب لم ينشر شيئا حينها وفضل متابعة التواصل مع أنصاره على منصته الخاصة "تروث سوشال