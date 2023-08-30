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بعد إنقلاب النيجر.. الإعلان عن انقلاب في دولة إفريقية جديدة

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أفادت وكالة "فرانس برس" صباح اليوم الأربعاء بأن عسكريين في الغابون أعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وحل المؤسسات الحكومية. وحسب الوكالة، فقد أعلن العسكريون عبر التلفزيون "إنهاء النظام القائم".

 وتحدثت الوكالة أيضا عن سماع دوي إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الغابون.

جاء تحرك الجيش فور إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون صباح اليوم عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % في المئة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.

 وتفوق بونغو في انتخابات جرت بدورة واحدة نهاية الأسبوع الماضي، على منافسه الرئيسي البير أوندو أوسا الذي حصل على 30,77 % فيما حصل 12 مرشحا آخر على ما تبقى من أصوات على ما أوضح ستيفان بوندا رئيس المركز الغابوني للانتخابات عبر التلفزيون الرسمي. وبلغت نسبة المشاركة 56,65 %.

وكانت حكومة الغابون أعلنت حظر التجول وتعليق خدمة الإنترنت، مساء السبت، مع إغلاق مكاتب اقتراع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أن الهدف هو "الحؤول دون انتشار الدعوات إلى العنف

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