ألبا يودع منتخب إسبانيا

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قرر الإسباني جوردي ألبا ظهير أيسر إنتر ميامي الحالي وبرشلونة السابق، اعتزال اللعب الدولي. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حسم ألبا قرار الاعتزال الدولي، بعد 12 عاما من تمثيل منتخب لاروخا، خاض خلالها 93 مباراة.
وأضافت الصحيفة أن ألبا أبلغ المدرب لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بقراره.
وشارك جوردي ألبا بشكل أساسي مع منتخب إسبانيا، منذ ظهوره لأول مرة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تحت قيادة المدير الفني الأسبق فيسنتي ديل بوسكي. كما شارك ألبا في نهائيات كأس العالم 2014 و2018 و2022 وفي كأس أمم أوروبا 2016 و2021. بالإضافة إلى خوض كأس القارات 2013 ودورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن.
والتحق جوردي ألبا بصفوف إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ليلحق بزميليه السابقين في البارسا، ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.