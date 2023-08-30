وزير المالية يوجه بإغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية والصرافين

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وجه وزير المالية سالم صالح بن بريك، الثلاثاء، بإغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

جاء ذلك في تعميم لوزير المالية سالم صالح بن بريك، رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠٢٣م، موجه لمحافظي المحافظات ومدراء مكاتب المالية، قضى باغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.

ودعا التعميم، إلى إغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة وعدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لها والمفتوحة طرف البنك المركزي اليمني الرئيسي عدن وفروعه في المحافظات والالتزام بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات النافذة.

وشدد على الالتزام والتقييد برفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية الممسوكة مرفق بها بكشف ميزان المراجعة البنكي الشهري خلال فترة أسبوع من تاريخ التعميم. وحذر المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على المال العام، على حد قوله