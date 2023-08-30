ألبا يودع منتخب إسبانيا وزير المالية يوجه بإغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية والصرافين البعثة الأممية تُعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار وقوع الضحايا المدنيين الضربة الأخيرة.. ليفربول ويونايتد يتسابقان نحو "مهمش" البايرن هالاند يتوج بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا نادي المعلمين يندد بالتحريض الحوثي على رئيسه مرصد حقوقي دولي: أطفال اليمن يدفعون ثمن الصراع المتواصل في البلاد منظمة لايف تقيم حفلاً ترفيهياً للأطفال الأيتام بمأرب، بمناسبة يوم العائلة العالمي مسؤول حكومي يتحدث عن إنجاز مهم للحكومة الشرعية للسفن القادمة إلى الموانئ اليمنية ..تفاصيل زينبية حوثية تقطع ملابس سجينات في السجن الحوثي وهذا أسمها وكنيتها ..تفاصيل
أعربت البعثة الأممية في مدينة الحديدة، عن قلقها العميق إزاء استمرار وقوع الضحايا المدنيين.
وقالت في بيان لها: "تشعر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) بقلق بالغ إزاء استمرار سقوط المزيد من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين، وكان آخرها بسبب حادثتي انفجار ألغام أرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة".
وأضاف البيان، أن "هذه الحصيلة المؤسفة من الضحايا المدنيين هي بمثابة تذكير بالأثر المدمر للصراع على السكان المدنيين والحاجة إلى التدخل العاجل".
وأدانت البعثة بأشد العبارات، أي شكل من أشكال خروقات اتفاق الحديدة، لاسيما تلك التي تؤثر على السكان المدنيين.
كما أعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الثكلى والشفاء للجرحى. وأكدت التزامها بدعم الأطراف للعمل معاً لإيجاد تدابير عاجلة وملموسة تساعد في تخفيف معاناة السكان المحليين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.