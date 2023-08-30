البعثة الأممية تُعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار وقوع الضحايا المدنيين

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعربت البعثة الأممية في مدينة الحديدة، عن قلقها العميق إزاء استمرار وقوع الضحايا المدنيين.

وقالت في بيان لها: "تشعر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها) بقلق بالغ إزاء استمرار سقوط المزيد من الضحايا والمصابين في صفوف المدنيين، وكان آخرها بسبب حادثتي انفجار ألغام أرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة".

وأضاف البيان، أن "هذه الحصيلة المؤسفة من الضحايا المدنيين هي بمثابة تذكير بالأثر المدمر للصراع على السكان المدنيين والحاجة إلى التدخل العاجل".

وأدانت البعثة بأشد العبارات، أي شكل من أشكال خروقات اتفاق الحديدة، لاسيما تلك التي تؤثر على السكان المدنيين.

كما أعربت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الثكلى والشفاء للجرحى. وأكدت التزامها بدعم الأطراف للعمل معاً لإيجاد تدابير عاجلة وملموسة تساعد في تخفيف معاناة السكان المحليين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.