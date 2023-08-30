الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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يتنافس عملاقا الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول ومانشستر يونايتد، للتعاقد مع أحد لاعبي بايرن ميونخ، قبل نهاية فترة الانتقالات الجارية (1 سبتمبر/أيلول المقبل). ويأمل لاعب الوسط الهولندي ريان جرافنبيرش في الخروج من بايرن ميونخ، أملا في الحصول على فرصة اللعب بانتظام مع فريق آخر، في ظل صعوبة المشاركة بانتظام مع الفريق البافاري، في ظل امتلاك الأخير "كونراد لايمر وليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش".

وذكرت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" أن ليفربول يكثف جهوده من أجل التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في الأيام الأخيرة للميركاتو.

في المقابل، يرغب مانشستر يونايتد في الحصول على توقيع اللاعب الشاب، لكنه سيكون بحاجة أولا للتخلص من لاعبين، لتفادي خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وهناك احتمالية لإبرام صفقة تبادلية بين اليونايتد وبايرن، ينتقل على إثرها جرافنبيرش للشياطين الحمر، فيما يتحول سكوت ماكتوميناي لملعب أليانز أرينا