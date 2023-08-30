نادي المعلمين يندد بالتحريض الحوثي على رئيسه

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ندد نادي المعلمين في صنعاء التحريض الذي بدأته مليشيا الحوثي ضد قيادة النادي مع استمرار الإضراب الشامل في أسبوعه السادس. وأضاف النادي بأن مدير تربية أمانة العاصمة التابع للمليشيا يحرض منذ أيام ضد رئيس نادي المعلمين أبو زيد الكميم واصفا التحريض بالعقيم.
واعتبرت اللجنة الإعلامية في النادي التحريض بأنه أسلوب عقيم ويدل على عدم تقدير وضع التربويين والتربويات بعد صبر ثمان سنوات عجاف.
وحملت اللجنة، مدير التربية والتعليم بالأمانة مسؤولية سلامة رئيس نادي المعلمين، وكافة المضربين، وتعتبر توجيهه لرؤساء مجلس الآباء عملا غير تربوي البتة وتحريضًا مباشرًا يعرض حياة رئيس النادي للخطر. وتوعدت اللجنة الإعلامية في النادي بتدارس التحريض على قيادة النادي والرد عليه في وقت لاحق.
ويواصل نادي المعلمين إضرابا شاملا بمناطق الحوثيين للأسبوع السادس على التوالي لانتزاع المرتبات المقطوعة منذ ثمان سنوات، وفشلت كل المحاولات الحوثية في احتواء الإضراب بما فيهم خطة الطوارئ التي تقضي بتقليص الدراسة بنسبة 80%.