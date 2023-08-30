مرصد حقوقي دولي: أطفال اليمن يدفعون ثمن الصراع المتواصل في البلاد

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد مرصد حقوقي دولي، أن العشرات من أطفال اليمن يدفعون كل عام، ثمن الصراع المتواصل منذ نحو تسع سنوات.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان مقتضب على منصة "إكس"، أن "عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين يُقتلون أو يُشوهون أو يصبحون أيتامًا ونازحين، وفي أحسن الحالات يعانون صدمات نفسية بسبب النزاع في اليمن".

وشدد على أن الأطفال يجب أن لايدفعون ثمن صراع هم ليسوا طرفا فيه. ومنذ تسع سنوات، يشهد اليمن حربا عنيفة، تضررت منها مختلف فئات الشعب، وفي مقدمتهم الأطفال