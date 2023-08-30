ألبا يودع منتخب إسبانيا وزير المالية يوجه بإغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية والصرافين البعثة الأممية تُعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار وقوع الضحايا المدنيين الضربة الأخيرة.. ليفربول ويونايتد يتسابقان نحو "مهمش" البايرن هالاند يتوج بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا نادي المعلمين يندد بالتحريض الحوثي على رئيسه مرصد حقوقي دولي: أطفال اليمن يدفعون ثمن الصراع المتواصل في البلاد منظمة لايف تقيم حفلاً ترفيهياً للأطفال الأيتام بمأرب، بمناسبة يوم العائلة العالمي مسؤول حكومي يتحدث عن إنجاز مهم للحكومة الشرعية للسفن القادمة إلى الموانئ اليمنية ..تفاصيل زينبية حوثية تقطع ملابس سجينات في السجن الحوثي وهذا أسمها وكنيتها ..تفاصيل
أكد مرصد حقوقي دولي، أن العشرات من أطفال اليمن يدفعون كل عام، ثمن الصراع المتواصل منذ نحو تسع سنوات.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان مقتضب على منصة "إكس"، أن "عشرات الآلاف من الأطفال اليمنيين يُقتلون أو يُشوهون أو يصبحون أيتامًا ونازحين، وفي أحسن الحالات يعانون صدمات نفسية بسبب النزاع في اليمن".
وشدد على أن الأطفال يجب أن لايدفعون ثمن صراع هم ليسوا طرفا فيه. ومنذ تسع سنوات، يشهد اليمن حربا عنيفة، تضررت منها مختلف فئات الشعب، وفي مقدمتهم الأطفال