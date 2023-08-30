منظمة لايف تقيم حفلاً ترفيهياً للأطفال الأيتام بمأرب، بمناسبة يوم العائلة العالمي

الأربعاء 30 أغسطس-آب 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقامت منظمة لايف للإغاثة والتنمية حفلاً ترفيهياً للأطفال الأيتام والنازحين بمحافظة مأرب، بمناسبة يوم العائلة العالمي.

وفي الحفل الترفيهي الذي حضره مدير عمليات المنظمة بالمقر الرئيسي بالولايات المتحدة أ/ عمر الريدي الذي يزور اليمن حالياً للإطلاع على الوضع الإنساني في البلد عن قرب،

أوضح المهندس مبروك شبيل المدير الإقليمي للمنظمة لمكتب اليمن في كلمة مقتضبة، ان الفعالية تهدف لغرس الفرحة في قلوب الأيتام وأسرهم في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه اليمن".

وخلال الفعالية استعرض الأطفال مواهبهم في مختلف المجالات في الشعر والإنشاد والإلقاء وغيرها من المواهب. كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية و الأغاني والرقصات الشعبية والألعاب التي أسعدت الأطفال ورسمت البسمة على وجوههم. واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا والألعاب المتنوعة على كافة الأطفال