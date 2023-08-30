ألبا يودع منتخب إسبانيا وزير المالية يوجه بإغلاق الحسابات الحكومية لدى البنوك التجارية والصرافين البعثة الأممية تُعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار وقوع الضحايا المدنيين الضربة الأخيرة.. ليفربول ويونايتد يتسابقان نحو "مهمش" البايرن هالاند يتوج بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا نادي المعلمين يندد بالتحريض الحوثي على رئيسه مرصد حقوقي دولي: أطفال اليمن يدفعون ثمن الصراع المتواصل في البلاد منظمة لايف تقيم حفلاً ترفيهياً للأطفال الأيتام بمأرب، بمناسبة يوم العائلة العالمي مسؤول حكومي يتحدث عن إنجاز مهم للحكومة الشرعية للسفن القادمة إلى الموانئ اليمنية ..تفاصيل زينبية حوثية تقطع ملابس سجينات في السجن الحوثي وهذا أسمها وكنيتها ..تفاصيل
أقامت منظمة لايف للإغاثة والتنمية حفلاً ترفيهياً للأطفال الأيتام والنازحين بمحافظة مأرب، بمناسبة يوم العائلة العالمي.
وفي الحفل الترفيهي الذي حضره مدير عمليات المنظمة بالمقر الرئيسي بالولايات المتحدة أ/ عمر الريدي الذي يزور اليمن حالياً للإطلاع على الوضع الإنساني في البلد عن قرب،
أوضح المهندس مبروك شبيل المدير الإقليمي للمنظمة لمكتب اليمن في كلمة مقتضبة، ان الفعالية تهدف لغرس الفرحة في قلوب الأيتام وأسرهم في ظل الوضع الراهن الذي تعيشه اليمن".
وخلال الفعالية استعرض الأطفال مواهبهم في مختلف المجالات في الشعر والإنشاد والإلقاء وغيرها من المواهب. كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية و الأغاني والرقصات الشعبية والألعاب التي أسعدت الأطفال ورسمت البسمة على وجوههم. واختتمت الفعالية بتوزيع الهدايا والألعاب المتنوعة على كافة الأطفال