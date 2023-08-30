زينبية حوثية تقطع ملابس سجينات في السجن الحوثي وهذا أسمها وكنيتها ..تفاصيل

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تعرضت نزيلات السجن المركزي التابع لسلطة مليشيا الحوثي في صنعاء، للاعتداء من قِبل مديرة السجن “كريمة المروني” المعروفة بـ “أم الكرار”، وفقًا لشكاوى السجينات لزائراتهن .
وقالت إحدى السجينات إن مديرة السجن “كريمة المروني” دخلت إلى زنزاناتهن بصحبة زينبية أخرى تُدعى “أم زيد” واعتدتا عليهن بدون سابق إنذار.
وأضافت بالقول لإحدى الناشطات بان الاعتداء جاء بسبب ارتداء النزيلات للبنطلونات، حيث يُعتبر ذلك حرامًا وغير مقبول وفقًا لتعاليم السجن . و تفيد الشكاوى بأن “أم زيد” اعتدت على إحدى النزيلات من الخلف، في حين طعنت “أم الكرار” يدها بمقص وقطعت بنطلونها بالكامل حتى جعلتها عارية .
وتعرضت سجينة أخرى للاعتداء بقطع ملابسها، مما دفعها لمحاولة الانتحار داخل السجن. وبحسب الشكاوى، هددت “أم الكرار” سجينة ثالثة بالقتل، و صرحت أمام الجميع بأنها ستقتلها داخل السجن.
وتكشف هذه الأحداث عن تجاوزات خطيرة في أنظمة سجون الحوثي، و مدى سوء المعاملة والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تتعرض لها السجينات في سجون الحوثي. في حين يُفترض أن تُحترم حقوقهن الإنسانية، وضمان سلامتهن داخل السجن.