الحوثي ينشئ جهاز مخابراتي جديد ستكون مهامه ملاحقة هذه الفئة السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة المليشيات تنشئ معسكرين أحدهما في صعدة لاستقطاب وتدريب المهاجرين الأفارقة على مختلف الأسلحة - تعرف على المهام الموكلة لهم شرطة مأرب تصدر بياناً توضيحياً بشأن ما تعرض له اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود حصد المركز الأول على دفعته: حصول أحد جرحى الجيش الوطني على درجة الماجستير بتقدير إمتياز من القاهرة هيئة المواصفات تضبط "130" كرتون من منتج الحوت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات بشرية إلى الحديدة لهذا الأمر مليشيا الحوثي تستهدف بقذائف الهاون مناطق سكنية جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بالحديدة اليمن تطلب من قطر مزيدا من التسهيلات لليمنيين المقيمين وتبحث تفعيل عمل لجنة وزارية عقدت آخر اجتماع لها في صنعاء
قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة.
وفي بيان لوكالة الأنباء السعودية “واس“، وافق مجلس الوزراء، اليوم في قصر السلام بجدة، على إقامة علاقات مع كل من: سانت فنسنت وجزر غرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيسيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، على مستوى سفير غير مقيم.
ويتم تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشاريع البروتوكولات اللازمة لذلك.
واطلع مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها في قصر السلام بجدة، على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول مستجدات التعاون الدولي مع مختلف بلدان العالم، وذلك في إطار ما توليه المملكة من أهمية العمل الجماعي وترسيخ النهج المتعدد الأطراف للإسهام في تخطي التحديات وتوفير ظروف الأمن والاستقرار الداعمة لمسارات التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما أسفر اجتماع مجلس الوزراء عن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى الإسلامي في جمهورية أوغندا.