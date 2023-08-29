شرطة مأرب تصدر بياناً توضيحياً بشأن ما تعرض له اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت شرطة محافظة مأرب اليوم الثلاثاء بياناً توضيحيا بشأن ما تعرض له اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود في الخط الدولي خلال الايام القليلة الماضية.



وأكد مصدر أمني مسؤول في شرطة محافظة مأرب بأن الأجهزة الأمنية تعمل بكل مسؤولية على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الآمنة لعمل كافة المنظمات الإقليمية والدولية بالمحافظة، وتبذل قصارى جهدها لتأمين سلامة جميع العاملين في المنظمات الإنسانية.

وأعرب المصدر في بيان - نشرته وكالة سبأ الرسمية - عن أسفه لما تعرض له اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، ألماني ومينماري الجنسية، في الخط الدولي، موضحاً بهذا الصدد أن المنظمة ابلغت الشرطة بمذكرات رسمية عدم حاجتها لأي مرافقة أمنية لموظفيها أو فرقها الميدانية .

وأضاف المصدر أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية تتطلب ضرورة التنسيق الأمني أثناء التحركات والتنقلات الميدانية للمنظمات، داعياً كافة الجهات والمنظمات العاملة إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية بما يضمن سلامة الجميع.