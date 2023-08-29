شرطة مأرب تصدر بياناً توضيحياً بشأن ما تعرض له اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود حصد المركز الأول على دفعته: حصول أحد جرحى الجيش الوطني على درجة الماجستير بتقدير إمتياز من القاهرة هيئة المواصفات تضبط "130" كرتون من منتج الحوت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات بشرية إلى الحديدة لهذا الأمر مليشيا الحوثي تستهدف بقذائف الهاون مناطق سكنية جنوب مديريتي الجراحي والتحيتا بالحديدة اليمن تطلب من قطر مزيدا من التسهيلات لليمنيين المقيمين وتبحث تفعيل عمل لجنة وزارية عقدت آخر اجتماع لها في صنعاء شاهد الفيديو.. السلطات السعودية تلقي القبض على شاب ظهر متنكرا بعباءة مرتديا الكعب وتكشف جنسيته اليمن تبحث مع السعودية فرص التعاون والتدريب وتبادل الخبرات في المجال الاعلامي في الدوري السعودي.. الإتحاد يحلق في الصدراة والهلال يقفز الى الترتيب الثاني مؤقتا
أصدرت شرطة محافظة مأرب اليوم الثلاثاء بياناً توضيحيا بشأن ما تعرض له اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود في الخط الدولي خلال الايام القليلة الماضية.
وأكد مصدر أمني مسؤول في شرطة محافظة مأرب بأن الأجهزة الأمنية تعمل بكل مسؤولية على تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير البيئة الآمنة لعمل كافة المنظمات الإقليمية والدولية بالمحافظة، وتبذل قصارى جهدها لتأمين سلامة جميع العاملين في المنظمات الإنسانية.
وأعرب المصدر في بيان - نشرته وكالة سبأ الرسمية - عن أسفه لما تعرض له اثنين من موظفي منظمة أطباء بلا حدود (MSF)، ألماني ومينماري الجنسية، في الخط الدولي، موضحاً بهذا الصدد أن المنظمة ابلغت الشرطة بمذكرات رسمية عدم حاجتها لأي مرافقة أمنية لموظفيها أو فرقها الميدانية .
وأضاف المصدر أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الإرهابية تتطلب ضرورة التنسيق الأمني أثناء التحركات والتنقلات الميدانية للمنظمات، داعياً كافة الجهات والمنظمات العاملة إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الأمنية بما يضمن سلامة الجميع.