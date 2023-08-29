حصد المركز الأول على دفعته: حصول أحد جرحى الجيش الوطني على درجة الماجستير بتقدير إمتياز من القاهرة

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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حصل أحد جرحى الجيش الوطني خلال تلقيه العلاج بالقاهرة على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير إمتياز من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في دراسته الموسومة ب(الدبلوماسية الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية والصين في المنطقة العربية وأثرها على اليمن).

كما حصل الباحث الجريح محمد راجح عبدالله جعدان على الترتيب الأول على دفعته.

وحسب الباحث فان الدراسة تمحورت حول: مدى تأثر اليمن بالدبلوماسية الاقتصادية التي تتبناها كلا من أمريكا والصين في المنطقة العربية.

وخَلُصتِ الدراسةُ إلى عددٍ من النتائجِ، تثبت في مجملها صحةَ فرضية الدراسة، فيما يخص انعكاسات الدبلوماسية الاقتصادية الأمريكية، حيث غلب عليها الطابع السلبي، بينما غلب الطابعُ الإيجابي على انعكاسات الدبلوماسية الاقتصادية الصينية.