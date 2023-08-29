الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قامت هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبر مكتبها في منفذ شحن البري بمحافظة المهرة برفض 130 كرتون من منتج الحوت مخالف للمواصفات لما له من مخاطر على الصحة والسلامة وكونه يسبب الادمان على تعاطيه واحد اسباب سرطانات الفم والبلعوم وتحظر الهيئة دخول هذه المنتجات كونها تمثل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت الهيئة عبر مكتبها في ميناء المنطقة الحرة بالعاصمة عدن برفض واتلاف 269 كرتون العاب اطفال عبارة مسدسات خرز مخالفة للمواصفات القياسية ولا تحمل شارة المطابقة الخليجية وتحتوي اللعبة على مقذوفات من الخرز خطرة وقد تتسبب في اصابات بالغة بالعين لدى الاطفال وقد تؤدي الى العمى، كما تم رفض واتلاف 172 كرتون حلوى جافة مخالفة للمواصفات كونها تحتوي على لعبة برمح يحتوي على قطعة مطاطية سهلة البلع قد تتسبب في الاختناق لدى الاطفال، تم الاتلاف في مقلب المنطقة الحرة وبمشاركة جمارك المنطقة الحرة والجهات ذات العلاقة.

وفي سياق متصل قامت الهيئة برفض كمية من الموازين الالكترونية بخطاف كونها رديئة الصنع ولا تعطي قراءات صحيحة، ويحظر استيرادها بموجب المواصفات ورفض كمية من السكر الأبيض لتعفن المنتج نتيجة تعرضه للبلل.