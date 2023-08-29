أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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أسعار صرف الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 .
الأسعار في عدن:
الدولار الأمريكي شراء: 1459 بيع : 1469 الريال السعودي: شراء : 386 بيع: 389
الأسعار في صنعاء:
الدولار الأميركي: شراء: 545 بيع: 555 الريال السعودي: شراء: 145 بيع: 146