أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الثلاثاء 29 أغسطس-آب 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أسعار صرف الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 .

الأسعار في عدن:

الدولار الأمريكي شراء: 1459 بيع : 1469 الريال السعودي: شراء : 386 بيع: 389

الأسعار في صنعاء:

الدولار الأميركي: شراء: 545 بيع: 555 الريال السعودي: شراء: 145 بيع: 146